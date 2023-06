Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Rastatt (ots)

Bereits am Freitagabend kam es am Bahnhof in Rastatt zu einem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Ein 43-jähriger italienischer Staatsangehöriger sollte am Bahnhof einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Da er sich nicht ausweisen konnte und sich weigerte seine Personalien mündlich anzugeben, wurde er nach Ausweisdokumenten durchsucht. Hierbei wehrte er sich gegen die Durchsuchung, schrie die Beamten an und versuchte einem Beamten den Schlagstock zu entreißen. Dies konnte jedoch durch die Beamten unterbunden werden. Er wurde daraufhin zu Boden gebracht und mit den Handfesseln geschlossen. Bei der Fesselung leistete er weiterhin erheblichen Widerstand, indem er seine Arme wegriss und sich gegen die Maßnahmen durch Sperren der Arme wehrte. Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte.

