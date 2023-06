Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt mehrere gesuchte Straftäter fest

Iffezheim/Rheinmünster/Kehl/Offenburg (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben über den gestrigen Feiertag vier gesuchte Straftäter verhaftet. Bei der Kontrolle eines 48-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen, am Grenzübergang in Iffezheim, stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz besteht. Eine Freundin konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und damit eine 20-tägige Haftstrafe abwenden. Eine weitere Festnahme erfolgte bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Nordmadzedonien. Hier wurde bei einem 28-jährigen mazedonischen Staatsangehörigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen des Besitzes und Erwerbs kinderpornographischer Inhalte festgestellt. Der Mann wurde nach richterlicher Vorführung ins Gefängnis gebracht. Kurz darauf die Festnahme eines 42-jährigen französischen Staatsangehörigen in Kehl. Der Mann wurde wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gesucht. Durch Bezahlung der Geldstrafe konnte eine 70-tägige Haftstrafe abgewendet werden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde dann noch ein 25-jähriger spanischer Staatsangehöriger am Bahnhof in Offenburg verhaftet. Gegen Ihn bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Bei ihm wurde zusätzlich ein Butterflymesser sowie eine Axt gefunden, die beiden Gegenstände wurden sichergestellt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen, wurde der Mann für 15 Tage in das Gefängnis gebracht.

