Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Beleidigungen von Politikern auf Rad- und Wirtschaftswegen - Wer kann Hinweise geben?

Niederorschel, Bischofferode (ots)

Am 11. Juni wurde auf einem Wirtschaftsweg zwischen Nieder- und Oberorschel der Vorsitzende der Thüringer AfD-Fraktion durch das Aufbringen von Graffitis in heller Farbe beleidigt. Am 15. Juni ereignete sich eine gleiche Straftat auf dem Radweg zwischen Hauröden und Bischofferode.

Die Kriminalpolizei Nordhausen hat hierzu die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen.

Bereits in den Sommermonaten 2021 und 2022 kam es in dem Bereich zu gleichgelagerten Tathandlungen.

Die Kriminalpolizei Nordhausen sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können. Wer hat in den genannten Bereichen sich auffällig verhaltene Personen, die ggf. mit einem Fahrrad unterwegs waren, festgestellt? Wem sind Personen bekannt, die sich in sozialen Medien mit den Taten rühmen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

