LPI-NDH: Dieseldiebe

Gernrode (ots) - Der Sturz eines Mopedfahrers endete glücklicherweise am Sonntagnachmittag ohne schlimmere Folgen. Verkehrsbedingt musste der Fahrer des Kleinkraftrades seine Fahrt in einer Kurve verlangsamen und geriet ins Rutschen. In der weiteren Folge stieß er gegen ein parkendes Auto und stürzte. An der Simson, wie auch an dem Seat, entstanden unfallbedingte Sachschäden. Der Mopedfahrer erlitt Schürfwunden. Er musste nicht medizinisch behandelt werden. Rückfragen ...

