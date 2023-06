Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Motorradunfall am Kyffhäuser

Kyffhäuserland (ots)

Ein Motorradfahrer stürzte im Bereich der bekannten 36 Kurven, am Fuße des Kyffhäuserdenkmals, schwer. Auf der Fahrt aus Richtung Bad Frankenhausen in Richtung Kelbra verlor der Kraftradfahrer am Sonntagabend im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte, rutschte über die Fahrbahn und kam im Straßengraben zum Liegen. Sein Motorrad wurde bei dem Unfall derart beschädigt, dass Betriebsstoffe ausliefen. Bis die Fahrbahn durch das zuständige Straßenbauamt gereinigt war, kam es zu Verkehrsbehinderungen an der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Sturz und musste zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden.

