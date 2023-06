Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tierfutter entwendet

Nordhausen (ots)

Gemeinschaftlich machten sich zwei männliche Täter am Sonntagabend in der Emil-Reichardt-Straße an dem Außenlager eines Tierbedarfsladens zu schaffen. Aus dem Verschlag entwendeten sie Tierfutter in einer unbekannten Menge. Die beiden Täter führten ein Fahrrad mit Bollerwagen bei sich und transportierten so das Beutegut ab. Beide Straftäter trugen während der Tatausübung helle Kleidung. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

