LPI-NDH: Buntmetalldiebe erbeuten Kabel im Wert von mehreren zehntausend Euro

Mühlhausen (ots) - Am Freitag kam es um 14:18 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Mühlhausen, Am Bastmarkt. Dort kam ein Pkw ins schlingern und beschädigte dabei das Fußgängergeländer vor der Nikolaikirche. Personen wurden nicht verletzt. Durch die Feuerwehr Mühlhausen wurde das Geländer beräumt und gesichert. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Unstrut-Hainich Telefon: 03601 4510 E-Mail: ...

