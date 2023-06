LPI-NDH: Unfall unter Alkohol und leicht verletzt

Mühlhausen (ots) - Durch einen Mann wurde am Sonntag um 01:35 Uhr der Polizei mitgeteilt, dass eine männliche Person durchdreht und gegen ein Auto tritt. Der Tatort ist in Mühlhausen in auf dem Parkplatz Blobach. Durch die Polizei wurde ein 19 jähriger Mann festgestellt der erheblich unter den Einfluß von Betäubungsmittel stand. An einem Pkw Renault befand sich an der Beifahrertür eine große Delle. Durch einen Rettungswagen wurde der junge Mann in das Krankenhaus zur ...

mehr