Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Turnhalle von Vandalen heimgesucht

Nordhausen (ots)

Durch einen Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde am Montagmorgen die Nordhäuser Polizei über eine Sachbeschädigung informiert. Unbekannte hatten vermutlich am zurückliegenden Wochenende mit einem Stein ein Fenster der Turnhalle auf dem Petersberg beschädigt. Durch Beamte wurde das Korpus Delikti sichergestellt und in der weiteren Folge nach Spuren, die der Täter hinterlassen hat, untersucht. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro.

