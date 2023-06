POL-LB: Markgröningen-Unterriexingen: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Donnerstag, 13:00 Uhr, und Freitag, 16:30 Uhr, verschaffte sich bisher unbekannter Täter durch Aufhebeln einer Türe Zutritt in eine Gaststätte in der Hauptstraße. In der Gaststätte wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und das Schein- und Münzgeld entwendet. Zum Sachschaden sowie zum entwendeten Gut liegen noch keine Angaben vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Ludwigsburg ...

