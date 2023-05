Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Straßenverkehrsgefährdung auf der B 419 zwischen Wasserliesch und Oberbillig

Wasserliesch (ots)

Am 24.05.2023 gegen 00:30 Uhr ereignete sich auf der B 419 zwischen Wasserliesch und Oberbillig ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher überholte einen vorausfahrenden PKW von Oberbillig kommend in Fahrtrichtung Wasserliesch. Hierbei übersah der Verursacher während des Überholvorgangs den entgegenkommenden PKW des Geschädigten, welcher einer Kollision nur noch durch Ausweichen in die rechts neben der Fahrbahn befindliche Schutzplanke entgehen konnte. Durch den Aufprall wurde glücklicherweise niemand der Insassen verletzt. Die Schadenshöhe am PKW beläuft sich auf ca. 3000EUR.

Es wurde gegen den noch unbekannten Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Saarburg, Telefonnummer: 06581-91550. Insbesondere wird um Meldung des durch den Verursacher überholten Verkehrsteilnehmers gebeten, bei welchem es sich um einen PKW der Marke Mercedes gehandelt haben soll.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell