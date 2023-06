POL-LB: Vaihingen an der Enz: Brand einer Scheune +++ Zeugenaufruf

Ludwigsburg (ots) - Schwere Verletzungen erlitt ein 72 Jahre alter Fußgänger, der am Freitag (09.06.2023) gegen 13.35 Uhr in der Berliner Straße in Böblingen in einen Unfall verwickelt wurde. Der Senior stand an einer gleichnamigen Bushaltestelle und wartete auf den Bus, als ein 29-jähriger Mann, der einen Ford Pick-up lenkte, an dem ein einachsiger Anhänger angehängt war, die Berliner Straße in Richtung ...

mehr