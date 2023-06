Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Feuerwehreinsatz in der Römerstraße

Ludwigsburg (ots)

Die Feuerwehr rückte am Freitag mit 14 Fahrzeugen und 66 Einsatzkräften in die Römerstraße aus, nachdem gegen 14.35 Uhr ein Brand in einem Einkaufszentrum gemeldet worden war. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts überhitzte in einem dortigen Restaurant ein Pizzaofen. In der Folge brannte es im Ofen und es kam zu einer Rauchentwicklung. Etwa 100 Personen mussten zunächst evakuiert werden und konnten zwischenzeitlich bereits wieder in das Gebäude zurück. Sieben Personen wurden vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, blieben aber unverletzt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde lediglich der Pizzaofen in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

