Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandgeschehen in Lucka

Altenburg (ots)

Lucka: Die Meldung zum Brand eines Schuppens ereilte gestern Abend (01.03.2023), nach 22:30 Uhr die Altenburger Polizei, so dass mehrere Streifen nach Lucka, einer Ortschaft im Altenburger Land ausrückten. Vor Ort bestätigte sich die Meldung, wobei die Flammen vom Schuppen bereits auf eine angrenzende Garage und einen Zaun übergriffen. Den Kameraden der Feuerwehr gelang es, das Feuer zu löschen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Schaden in 5-stelliger Höhe. Seitens der Kriminalpolizei in Altenburg wurden die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen. (KR)

