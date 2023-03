Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drei beschädigte Fahrzeuge nach Unfall

Gera (ots)

Gera: Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und am Ende ein Abschleppdienst rückten gestern Nachmittag (01.03.2023), kurz nach 15:30 Uhr zum Stadtring Süd-Ost aus, nachdem von dort ein Verkehrsunfall gemeldet wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass es am Abzweig Naulitz zum Auffahrunfall, ausgehend von einem Pkw Opel (Fahrer 80), kam. Durch den Unfall wurden letztlich nicht nur der Opel, sondern zwei weitere Fahrzeuge (VW, MAN) beschädigt. Augenscheinlich wurde vor Ort niemand verletzt, wobei der 80-jährige Opelfahrer vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zudem musste sein Fahrzeug abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfallgeschehens wurde die Straße zum Teil halbseitig gesperrt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell