Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflüchtiger ermittelt

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 28.02.2023, gegen 15:00 Uhr bog ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw BMW aus der Eschenstraße kommend nach rechts in die Platanenstraße ab und übersah dabei eine Fußgängerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Anschließend flüchtete der BMW von der Unfallstelle ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Die 21-jährige verletzte Fußgängerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Ermittlungen wurde das Verursacherfahrzeug als auch zwei Tatverdächtige (Fahrer und Beifahrer) ermittelt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

