LPI-G: Ermittlungen gegen 19-Jährigen eingeleitet

Gera (ots) - Gera: In den letzten Tagen im Jahr 2022 kamen Polizeibeamte an der zentralen Umsteigestelle in der Heinrichstraße zum Einsatz, da dort mehrere Personen mit Feuerwerkskörpern und Silvesterraketen um sich schossen (LPI Gera berichtete). Die Geraer Polizei ermittelt zum Gesamtgeschehen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die Hinweise zum ...

mehr