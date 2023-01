Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Tatgeschehen in der Heinrichstraße vom 30.12.2022

Gera (ots)

Gera: In den letzten Tagen im Jahr 2022 kamen Polizeibeamte an der zentralen Umsteigestelle in der Heinrichstraße zum Einsatz, da dort mehrere Personen mit Feuerwerkskörpern und Silvesterraketen um sich schossen (LPI Gera berichtete).

Die Geraer Polizei ermittelt zum Gesamtgeschehen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf und den Beteiligten geben können. Insbesondere wird eine Frau gesucht, die am Tatabend mit Anwesenden oder gar Tatbeteiligten ins Gespräch kam.

Beschreibung der Frau: ca. 45 - 55 Jahre, korpulente Figur, helle/graue Haare (schulterlang), bekleidet mit einer kariert/gestreiften dunkelgraue Jacke mit Kapuze, vermutlich hellblaue Jeanshose.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

"ursprüngliche Pressemeldung

LPI-G: Silvestereinsatz in der Heinrichstraße

Gera Nachdem bereits am 29.12.2022 in der Heinrichsstraße Personen mit Silvesterraketen um sich schossen (LPI Gera berichtete), kamen auch an den beiden Folgetagen (30.12.2022 / 31.12.2022) mehrere Polizeistreifen im Bereich der zentralen Umsteigestelle im Einsatz. So befanden sich am 30.12.2022 erneut mehrere Jugendliche / Heranwachsende gegen 16:30 Uhr vor Ort, wobei wieder Pyrotechnik gezündet und in Richtung von Passanten geworfen wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden dabei drei Personen (m/w, 15, 18, 19) leicht verletzt, so dass ein Rettungswagen zur medizinischen Versorgung angefordert wurde. Die 18-jährige Verletzte wurde zudem vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes konnten letztlich drei Tatverdächtige im Alter von 16 und 19 Jahren gestellt und identifiziert werden. Dabei wurde bekannt, dass es, ausgehend von diesen, zudem zu Bedrohungsäußerungen gegenüber den Geschädigten kam. Insgesamt wurden im Zuge des Einsatzes von ca. 40 Personen die Identitäten festgestellt und Platzverweise ausgesprochen. Die Geraer Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zum Gesamtgeschehen. Hierzu werden Zeugen gesucht, die Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. Am Silvesterabend (31.12.2022) selbst kam es nach derzeitigen Erkenntnissen zu keinen derartigen Vorfällen. (KR)"

