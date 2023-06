Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: Unbekannter onaniert vor Mädchen

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Mann, der am Freitag (09.06.2023) zwischen 11.25 Uhr und 11.40 Uhr im Bereich des Horrheimer Sees vor zwei neun- und zwölfjährigen Mädchen onanierte. Die beiden Kinder befanden sich mit ihren Eltern am See. Als diese zu einem Spaziergang um den See aufbrachen, bemerkten die zurück gebliebenen Mädchen einen Mann, der sich auf einem schwer einsehbaren Trampelfpfad unmittelbar im Bereich des Seeeinstiegs befand. Die Mädchen konnten erkennen, dass der Mann die Hose heruntergelassen hatte und mit seiner Hand an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die beiden Kinder versuchten dies zu ignorieren, rannten jedoch auf ihre Eltern zu, als sie diese in der Ferne zurückkommen sahen. Dies nutzte der unbekannte Täter vermutlich zur Flucht. Der Mann wurde als etwa 40 Jahre alt, circa 180 cm groß, mit dunklen, kurzen Haaren und als dicklich beschrieben. Er soll einen auffällig großen Kopf haben. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einem dunkelblauen T-Shirt, einer dunkelblauen Schirmmütze, blauen Turnschuhen mit weißer Sohlen und einer knielangen, weiten, grauen Hose. Er hatte darüber hinaus einen schwarzen Rucksack bei sich. Die Polizei ermittelt wegen Missbrauchs von Kindern und bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, zu melden.

