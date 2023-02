Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schläfchen im Tunnel: Zeugen gesucht

A71 Rennsteigtunnel (ots)

Am Samstagabend kurz vor 23:00 Uhr entschied sich ein Fahrer eines roten Fiat Punto im Rennsteigtunnel ein Schläfchen einzulegen. Der 41-Jährige blieb dazu auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Der Grund seiner Müdigkeit lag im Alkohol begründet, welcher mit einem Atemalkoholwert von 0,96 Promille zu Buche schlug. Da aufgrund der erheblichen Gefährdungssituation von einer Beeinträchtigung anderer Verkehrsteilnehmer auszugehen ist und sich am Fahrzeug darüber hinaus Unfallschäden befanden, werden nun Zeugen gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer von Eisfeld über die A73 und fuhr am Dreieck Suhl auf die A71 Richtung Sangerhausen.

Wenn Sie durch die unsichere Fahrweise gefährdet wurden, bremsen oder ausweichen mussten bzw. etwas zu den Unfallschäden am Fiat Punto sagen können, melden Sie sich bitte bei der Autobahnpolizeiinspektion oder nächsten Polizeidienststelle.

