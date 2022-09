LPI-NDH: Glück im Unglück, Opfer kann Überweisung stoppen

Anrode (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht von Sonntag zu Montag in das Gemeinschaftshaus ein. Sie gelangten durch ein gekipptes Fenster in das Gebäude ein und beschädigten dann mehrere Türen. Offensichtlich stahlen der oder die Täter nichts, hinterließen aber einen Schaden von ca. 3000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

