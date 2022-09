LPI-NDH: Mann beleidigt und bedroht Passanten, darunter auch Kinder mit ausländerfeindlichen Worten

Nordhausen (ots) - Ein nackter Mann zog gestern, am späten Nachmittag, in Nordhausen die Blicke auf sich. Er hatte sich ein Bad in der Zorge gegönnt und lief im Anschluss am Ufer entlang, wo Passanten ihn sahen und die Polizei verständigten. Die Polizisten erteilten dem stark angetrunkenen Mann, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, einen Platzverweis. Diesem kam er, nachdem er sich wieder ...

