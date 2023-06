POL-MFR: (679) Raubüberfall in Erlangen - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Am Donnerstag (08.06.2023) in den frühen Morgenstunden gingen mehrere Täter in der Nürnberger Innenstadt auf einen 27-jährigen Mann los und traktierten ihn unter anderem mit Tritten gegen den Kopf. Die Polizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise. Die Unbekannten griffen den Geschädigten zwischen 01:00 Uhr und 02:45 Uhr im Bereich Sterntor an. ...

