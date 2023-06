POL-LB: Jettingen-Sindlingen: Fünf Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ludwigsburg (ots) - Die Feuerwehr rückte am Freitag mit 14 Fahrzeugen und 66 Einsatzkräften in die Römerstraße aus, nachdem gegen 14.35 Uhr ein Brand in einem Einkaufszentrum gemeldet worden war. Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts überhitzte in einem dortigen Restaurant ein Pizzaofen. In der Folge brannte es im Ofen und es kam zu einer Rauchentwicklung. Etwa 100 Personen mussten zunächst evakuiert werden ...

