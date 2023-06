Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Geschwindigkeitskontrolle am Kyffhäuser

Bad Frankenhausen (ots)

Auf der Bundesstraße 85 wurde am vergangenen Wochenende eine Geschwindigkeitsmessstelle betrieben. In dem Kontrollbereich, in dem eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h vorgeschrieben ist, wurde bei über 100, der mehr als 500 im Durchlauf befindlichen Fahrzeuge, die erlaubte Geschwindigkeit überschritten. Spitzenreiter war ein Kraftradfahrer, der mit 136 km/h gemessen worden ist. Den Motorradfahrer erwartet nun ein empfindliches Bußgeld und ein Fahrverbot.

