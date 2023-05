POL-HH: 230524-1. ERINNERUNG: Übergabe des ersten elektrifizierten Polizeibootes - Einladung für Medienvertreter

Hamburg (ots) - Zeit: 06.01.2023, 14:00 Uhr Ort: Hamburg-Marienthal, Jüthornstraße Die Fahndungsmaßnahmen nach dem vermissten 76-jährigen Hans Jürgen Herbert L. sind erledigt. Der Senior konnte zwischenzeitlich wohlbehalten in einem Krankenhaus in Hannover angetroffen werden. Er befindet sich mittlerweile wieder in einem Pflegeheim in Marienthal. Die Polizei Hamburg fahndete seit Januar mit einem Lichtbild ...

