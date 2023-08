Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Ein Leichtverletzter bei Verkehrsunfall auf der B214

Bersenbrück (ots)

Am Freitag gegen 09:40 Uhr bog ein 70-jähriger Ankumer mit seinem Kleinkraftrad aus der Max-Planck-Straße auf die B214 in Richtung Gehrde ab. Im Bereich des nahen Bahnübergangs übersah der Rollerfahrer einen VW Tiguan mit Anhänger, welcher verkehrsbedingt zum Halten gekommen war. Der 70-Jährige fuhr hinten auf, stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Am Roller entstanden leichte Sachschäden, Pkw und Anhänger blieben unbeschädigt. Der 33-jährige Autofahrer, ein Mann aus Ankum, blieb unversehrt.

