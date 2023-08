Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Drei verletzte Personen nach Unfall auf B68

Bramsche (ots)

Am Mittwochabend befuhr ein 18-jähriger BMW-Fahrer gegen 19:00 Uhr die B68 in Richtung Bersenbrück, als dieser nach einem Überholvorgang nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort in eine Böschung prallte. Der 18-Jährige sowie die 17-jährige Beifahrerin (beide whft. Fürstenau) wurden bei dem Unfall schwer verletzt und anschließend mit dem Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Eine weitere Fahrzeuginsassin im Alter von 15 Jahren (ebenfalls whft. Fürstenau) erlitt leichte Verletzungen. Am BMW entstand Sachschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während des Unfalls herrschte Starkregen. Nach ersten Ermittlungen könnte eine nicht angepasste Geschwindigkeit für den Unfall ursächlich sein.

