Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch in Saunaclub - Polizei sucht Zeugen

Bramsche (ots)

Zwischen Montagnacht (0.30 Uhr) und Dienstagmorgen (7.30 Uhr) ist ein Saunaclub in der Alfhausener Straße ins Visier von Einbrechern geraten. Zunächst verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem umfriedeten Gelände, ehe sie unter Anwendung von Gewalt in das Innere das Gebäudes gelangten. Hier machten sich die Täter womöglich gezielt an zwei Spielautomaten zu schaffen und nahmen das darin befindliche Bargeld an sich. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher schließlich in unbekannte Richtung vom Tatort. Hinweise nimmt nun die Polizei aus Bramsche unter 05461/94530 entgegen.

