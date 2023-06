Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 28.06.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall

Um 07:57 Uhr ereignete sich gestern in der Kurt-Holzapfel-Straße in Eschwege ein Unfall mit einem Sachschaden von ca. 4000 EUR. Ein 50-Jähriger aus Schimberg hatte seinen Pkw in einer Sackgasse so abgestellt, dass das Auto halb im Bereich einer Grundstücksausfahrt (zwei Garagen) und halb auf der Straße stand. Beim Herausfahren aus einer der Garagen durch einen 86-Jährigen aus Eschwege kam es dann zum Zusammenstoß mit dem geparkten Pkw.

Unfallflucht

Zwischen dem 26.06.23, 16:00 Uhr und dem 27.06.23, 11:30 Uhr wurde im Schützengraben in Eschwege ein Peugeot 208 im Bereich der Fahrertür angefahren und beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 200 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 05:10 Uhr befuhr heute früh ein 61-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw die L 3424 zwischen Langenhain und Röhrda. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Rehbock, der durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Sachschaden am Pkw: ca. 500 EUR.

Mit einem Reh kollidierte vergangene Nacht, um 02:50 Uhr, ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Wanfried, der die L 3244 von Aue in Richtung Wanfried befuhr. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

Ein weiterer Zusammenstoß mit einem Reh ereignete sich gestern Abend, um 22:52 Uhr, auf der L 3245 zwischen Treffurt und Wanfried. Das Reh wurde von dem Pkw eines 24-Jährigen aus Treffurt erfasst und dadurch tödlich verletzt. Sachschaden am Pkw: ca. 600 EUR.

Kurz zuvor, um 22:20 Uhr, überfuhr ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuss einen Dachs, als er die L 3334 zwischen Rodebach und Germerode befuhr. Der Dachs wurde tödlich verletzt; am Pkw entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 26.06.23, 13:30 Uhr und dem 27.06.23, 10:30 Uhr wurde in der Kirchstraße in Bad Sooden-Allendorf ein Audi A 3 am rechten Außenspiegel beschädigt. Den Spuren nach schlugen Unbekannte gegen den Spiegel, dessen Gehäuse dadurch zerstört wurde. Schaden: 100 EUR. Hinweise: 05652/9279430.

Diebstahl einer Geldbörse

Um 15:30 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag im Aldi-Markt in der Niederhoner Straße in Eschwege einer 74-jährigen Kundin aus der Gemeinde Meinhard die Geldbörse entwendet. Im Kassenbereich bemerkte sie den Diebstahl des Portmonees, in dem sich neben 70 EUR auch die Bankkarten befanden. Wie sich kurz darauf herausstellte, wurden mit einer der Karten bei der VR-Bank in der Reichensächser Straße in Eschwege drei Abhebungen am Geldautomaten durchgeführt, wodurch insgesamt ein Schaden von zusätzlich 2500 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Gefährliche Körperverletzung

Zu einem Polizeieinsatz kam es vergangene Nacht in der Mozartstraße in Eschwege. Bereits in den Abendstunden wurde die Polizei informiert, da es durch einen 48-jährigen Eschweger zu einer Ruhestörung im Rahmen einer Feier kam. Um 02:50 Uhr erfolgte dann ein erneuter Anruf, da der 48-Jährige nun herumschreien würde. Die Streife der Eschweger Polizei stellte am Einsatzort zudem eine stark blutende Person fest, worauf ein Rettungswagen angefordert wurde. Bei dem Verletzten handelte es sich um einen 25-Jährigen aus Gifhorn mit dem der 48-Jährige in Streit geraten war. Im Zuge der Auseinandersetzung schlug er dann mit einer Bratpfanne gegen den Kopf des 25-Jährigen. Der 48-Jährige wurde daraufhin in das polizeiliche Gewahrsam und anschließend in das ZPP (Zentrum für Psychiatrie und Psychotherapie) gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 01:45 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 52-Jähriger aus Sontra die Straße "Brodberg" in Sontra in Richtung Hornel. Als ein Reh auf die Straße lief, wich er diesem aus, kam dadurch aber mit dem Auto von der Fahrbahn ab und durchfuhr den Zaun eines Solarparks. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 4000 EUR.

Um 22:40 Uhr kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh auf der K 2 zwischen Krauthausen und Weißenborn, das von dem Pkw eines 40-Jährigen aus Eschwege erfasst wurde. Das Reh überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl, Sachbeschädigung

Am 25.06.23, um 08:30 Uhr wurden im Gemeindebezirk "Kaufunger Wald" zwei Harvester durch Unbekannte beschädigt. Aus einem der Harvester wurde zudem eine Werkzeugkiste entwendet. Durch Zeugen wurde eine Täterin noch gesehen, die in den Wald flüchtete. Dabei soll es sich um eine ca. 30 - 35 Jahre alte und ca. 170 cm große Frau handeln. Diese hat dunkles glattes Haar und war dunkel bekleidet mit einer Art Trainingsanzug mit lila Streifen rechts und links am Oberteil. Am 26.06.23 wird zudem mitgeteilt, dass unterhalb des "Zollstocks" eine Jagdhütte aufgebrochen wurde. Dabei wurden die Schlösser zerstört. Der Schaden wird mit insgesamt ca. 5500 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter Telefon-Nummer: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Zwischen 07:30 Uhr und 14:50 Uhr ereignete sich am gestrigen Dienstag eine Unfallflucht in Witzenhausen. In diesem Zeitraum wurde ein grauer Audi A 2 im Bereich des hinteren klinken Radkastens angefahren und beschädigt. Der Audi war auf einem öffentlichen Parkplatz im Bereich der Südbahnhofstraße/ In der Aue geparkt. Vom verursachenden Fahrzeug war ein deutlicher weißer Farbabrieb festzustellen. Schaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05542/93040.

