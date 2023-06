Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 26.06.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall mit Ackerschlepper

Um 16:16 Uhr befuhr am vergangenen Samstagnachmittag ein 21-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem Ackerschlepper mit angehängtem Ballentransportwagen den Südring in Eschwege in Richtung "Schützengraben". Im Einmündungsbereich beabsichtigte er mit dem LoF-Gespann nach links in den "Schützengraben" abzubiegen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und augenscheinlicher Überladung kam es beim Abbremsen dazu, dass der Ackerschlepper nach links von der Fahrbahn "gedrückt" wurde und mit einem auf einer Verkehrsinsel stehenden Verkehrsschild kollidierte. Sachschaden: ca. 4000 EUR. Der 21-Jährige stieg aus und begutachtete den Unfallschaden, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle mit den Worten, die Polizei informiert zu haben. Dort lag jedoch keine Meldung über den Vorfall vor, so dass nach dem Verursacher erfolgreich gefahndet wurde. Wie sich dann herausstellte, stand der Fahrer unter dem Verdacht, unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. Zudem wurde noch ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Diebstahl aus Kirche

Im Eschweger Stadtteil Albungen wurde zwischen dem 24.06.23, 19:30 Uhr und dem 25.06.23, 07:30 Uhr aus der dortigen Kirche in der Kirchstraße ein Kreuz entwendet. Dabei handelt es sich um ein massives Holzkreuz von 50 cm Höhe und 30 cm Breite. Weiterhin wurde eine weiße bereits gebrauchte Kerze (Resthöhe: ca. 30 cm) gestohlen. Der Schaden wird mit 175 EUR angegeben. Hinweise: 05651/&9250.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Mit einem Fuchs kollidierte gestern Abend, um 23:10 Uhr, ein 29-Jähriger aus Steinhagen, der mit seinem Pkw auf der B 400 zwischen Breitau und Ulfen unterwegs war. Am Fahrzeug entstand geringer Sachschaden von ca. 100 EUR.

Tödlich verletzt wurde dagegen ein Reh, das in der vergangenen Nacht, um 04:00 Uhr, die B 7 zwischen Netra und Röhrda überquerte. Dabei wurde das Tier von dem Pkw eines 64-Jährigen aus Floh-Seligenthal erfasst. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl eines Pedelec

Zwischen dem 23.06.23, 22:00 Uhr und dem 24.06.23, 13:20 EUR wurde in der Straße "Lindenplatz" in Kleinalmerode ein anthrazitfarbenes Pedelec der Marke "Telefunken" entwendet. Das Rad war mittels Zahlenschloss an einem Zaun gesichert abgestellt worden. Schaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Körperverletzung

Um 13:50 Uhr musste die Polizei Witzenhausen gestern Mittag in den Werner-Eisenberg-Weg in Witzenhausen ausrücken, nachdem es im dortigen Wohnheim zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 52-Jährigen und einem 66-Jährigen kam. Nach ersten Ermittlungen wurde der 66-Jährige (ca. 1,5 Promille) von dem 52-Jährigen (ca. 1,2 Promille) ins Gesicht geschlagen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind nicht bekannt, diesbezüglich bedarf es noch weiterer Ermittlungen.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

