POL-ESW: Mehrere Reifen plattgestochen

Eschwege (ots)

Heute Morgen wurden mehrere Anzeigen bei der Polizei in Witzenhausen erstattet, nachdem in der vergangenen Nacht bei drei Fahrzeugen in die Reifen eingestochen wurde. In der Walburger Straße wurden drei der vier Reifen eines Mercedes A- Klasse beschädigt. In der Straße "In der Aue" wurde in alle vier Reifen eines Opel Corsa eingestochen. Aus der Straße "Am Schwiemelgraben" wurde die beiden Reifen auf der linken Fahrzeugseite eines Opel Omega durch Einstiche beschädigt. Eine vierte Sachbeschädigung wurde heute Mittag noch aus der Straße "Am Stieg" angezeigt. Dort wurde der linke Vorderreifen eines Mercedes in gleicher Art und Weise beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

