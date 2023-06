Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.06.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Motorrad gestreift

Um 13:45 Uhr befuhr gestern Mittag ein 61-Jähriger aus Großefehn mit einem Motorrad die L 3239 von Asbach in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Ein 40-Jähriger aus Eschwege stand zu diesem Zeitpunkt mit einem Klein-Lkw in einem Wirtschaftsweg aus dem er in dem Moment rückwärts herausfuhr, in dem der Motorradfahrer den Weg passierte. Dadurch streifte der Lenker des Motorrades die linke hintere Beleuchtung des Fahrzeuges, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand. Der 61-Jährige kam mit dem Motorrad nicht zu Fall und blieb daher unverletzt.

Vorfahrt missachtet

Um 08:48 Uhr befuhr gestern Morgen ein 53-Jähriger aus Hannover mit seinem Pkw die K 30 von Wellingerode in Richtung L 3241. Im Einmündungsbereich beabsichtigte er nach links in Richtung Eschwege abzubiegen, übersah dabei aber den aus Richtung Abterode kommenden Pkw, der von einer 37-Jährigen aus Hessisch Lichtenau gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Unfall beim Einparken

Um 14:39 Uhr beabsichtigte gestern Nachmittag eine 64-Jährige aus Wanfried auf dem Parkplatz des Klinikum Werra-Meißner in Eschwege einzuparken. Dabei touchierte sie einen geparkten Audi A 3, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Unfall beim Ausparken

Um 12:05 Uhr beabsichtigten gestern Mittag eine 85-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf und eine 35-Jährige aus Eschwege mit ihren Autos gleichzeitig aus zwei gegenüberliegenden Parkbuchten auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes im Städtersweg in Bad Sooden-Allendorf auszuparken. Während die 35-Jährige dies bemerkte und abstoppte, gab die 85-Jährige an, dass andere Auto übersehen zu haben. Schaden: ca. 2000 EUR.

Leitplanke touchiert

Um 13:15 Uhr befuhr gestern Mittag ein 52-Jähriger aus der Republik Moldau mit einem Sattelzug die B 249 von Thüringen kommend in Richtung Wanfried. Dabei geriet er mit dem Sattelauflieger nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit der Rückleuchte die Leitplanke. Schaden: ca. 200 EUR.

Unfallflucht

In der Elsa-Brandström-Straße in Eschwege ereignete sich gestern Morgen, um 09:43 Uhr, eine Unfallflucht, nachdem ein 69-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal mit seinem Pkw am Fahrbahnrand rückwärts einparkte. Dabei stieß er mit dem Pkw gegen einen dort geparkten Audi A 3, wodurch ein Schaden von ca. 1000 EUR entstand. Der 61-Jährige fuhr kurz darauf davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern, konnte aufgrund von Zeugenaussagen jedoch schnell ermittelt werden.

Geldbörse gestohlen

Um 10:30 Uhr wurde gestern Vormittag einem 79-Jährigen aus Sontra die Geldbörse im Lidl-Markt in Bad Sooden-Allendorf gestohlen. Nach Angaben des Geschädigten hatte er seinen Einkauf bereits bezahlt und beabsichtigte diesen in eine Papiertüte zu packen. Dabei muss ihm das Portmonee entwendet worden sein. In diesem befanden sich ca. 50 EUR Bargeld und persönliche Dokumente. Schaden: ca. 100 EUR. Hinweise bitte an den Polizeiposten unter Tel.: 05652/9279430.

Diebstahl von Pkw

Angezeigt wurde gestern der Diebstahl eines Audi A3 Cabrio in Berkatal-Hitzerode. Das Fahrzeug wurde am 19.06.23, gegen 18:30 Uhr zuletzt durch Zeugen auf einem Parkplatz in der Abteroder Straße gesehen. Als die Geschädigte das Auto am 21.06.23, um 14:30 Uhr benutzen wollte, musste sie feststellen, dass es nicht mehr auf dem Parkplatz stand und offenbar entwendet wurde. Im Fahrzeug befanden sich noch eine grüne Jacke und Sonnenbrille. Der Gesamtschaden wird mit ca. 20.000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Fahren unter Drogeneinfluss

Um 17:40 Uhr wurde am gestrigen Mittwoch ein 27-Jähriger aus Gerstungen im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf der L 3251 in der Gemarkung von Herleshausen mit einem Sprinter durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Wie sich herausstellte war er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel unterwegs. Ein Test verlief positiv auf THC; die Weiterfahrt wurde untersagt. Weiterhin wurde eine geringe Menge Marihuana im Fahrzeug aufgefunden.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Einbruch

Angezeigt wurde der versuchte Einbruch in eine Jagdhütte in der Gemarkung von Witzenhausen. Zwischen dem 20.06.23, 12:30 Uhr und dem 21.06.23, 12:30 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam in die Hütte einzudringen. Der Spurenlage nach dürfte dabei eine Axt verwendet worden sein. Da ein Eindringen nicht gelang, blieb es beim Sachschaden von ca. 50 EUR. Hinweise: 05542/93040.

