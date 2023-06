POL-ESW: Unwetter

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Bei "rot" gefahren Um 08:45 Uhr befuhr eine 47-Jährige aus Eschwege mit ihrem Pkw die Humboldtstraße in Richtung Boyneburger Straße, wo sie an der Ampel zunächst bei "rot" anhielt. Ein 73-jähriger Eschweger befuhr mit seinem Pkw die Luisenstraße und beabsichtigte bei "grün" nach rechts in die Boyneburger Straße abzubiegen. Währenddessen fuhr die 47-Jährige trotz "rot" los, ...

mehr