Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 27.06.23

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Pkw-Brand

Um 22:50 Uhr wurde gestern Abend ein Pkw-Brand im Südring in Eschwege gemeldet. Betroffen war ein Pkw Renault Twingo, den die Geschädigte dort auf einem angemieteten Parkplatz in der Mittagszeit des gestrigen Tages abgestellt hatte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizeibeamten und der eingesetzten Feuerwehr aus Eschwege wurde offensichtlich die Scheibe der Fahrertür durch Unbekannte eingeschlagen und der Fahrersitz mit einem Brandbeschleuniger in Brand gesetzt. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR. Das Auto wurde polizeilich sichergestellt; die Kripo hat entsprechende Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. Hinweise: 05651/9250.

Missbrauch von Notrufen

Um 01:53 Uhr wurde vergangene Nacht die Brandmeldeanlage in der Gemeinschaftsunterkunft in der Max-Woelm-Straße in Eschwege ausgelöst. Die ausgerückte Feuerwehr musste jedoch feststellen, dass die Abdeckscheibe des Melders im Treppenhaus mutwillig zerstört und der Alarm so ausgelöst wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung durch Feuer

Zwischen dem 24.06.23, 20:00 Uhr und dem 26.06.23, 08:20 Uhr haben Unbekannte auf dem Gelände des Toom-Baumarktes in Eschwege das Verpackungsmaterial einer Euro-Palette mit Tontöpfen angezündet. Durch die Hitzeeinwirkung hat sich die Kunststofffolie zum Teil auf die Oberfläche der Töpfe eingebrannt, wodurch Sachschaden entstand. Hinweise: 05651/9250.

Zigarettenautomat in Eschwege und Kleinalmerode aufgebrochen

Sowohl in Eschwege als auch in Kleinalmerode wurde über das vergangene Wochenende Zigarettenautomaten aufgebrochen. In Eschwege versuchten in der Nacht zum 26.06.23, um 03:30 Uhr mehrere Personen den Zigarettenautomaten im Bereich der Gaststätte "Felsenkeller" in der Leuchtbergstraße in Eschwege aufzuhebeln. Durch den dabei verursachten Lärm wurde ein Zeuge auf die Tat aufmerksam, worauf drei Personen vom Tatort flüchteten. Hinweise: 05651/9250.

In Kleinalmerode wurde der Zigarettenautomat in der Industriestraße (Becker Warenhandel) zwischen dem 24.06.23 und dem 26.06.23 durch Unbekannte aufgebrochen. Augenscheinlich wurde die Verriegelung mittels einer Flex aufgeschnitten und die Front aufgehebelt, um an die Zigaretten und das Bargeld zu gelangen. Wie viel Bargeld/ Zigaretten entwendet wurden ist noch nicht bekannt. Hinweise: 05542/93040

Polizei Sontra

Gegen Poller gefahren

Um 18:58 Uhr rangierte gestern Abend eine 65-Jährige aus Bad Hersfeld mit ihrem Pkw am Marktplatz in Sontra aus einer Parklücke heraus. Dabei fuhr sie mit dem Auto gegen einen dort aufgestellten Poller, wodurch ein Sachschaden von ca. 800 EUR entstand.

Wildunfall

Um 22:09 Uhr kollidierte gestern Abend eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Sontra mit einem Reh, das die K 23 zwischen Grandenborn und Breitau überquerte. Das Reh lief anschließend davon; der Sachschaden am Pkw wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Zwischen Helsa und Friedrichsbrück kollidierte vergangene Nacht, um 00:56 Uhr, ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Kassel mit einem Reh, das gegen die rechte Beifahrertür lief und sich anschließend entfernte. Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell