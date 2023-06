Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 26.06.23 (2)

Eschwege (ots)

Zwei geparkte Autos beschädigt

Um 11:00 Uhr befuhr heute Vormittag eine 82-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf mit ihrem Pkw die Ackerstraße und beabsichtigte auf den Parkplatz der Sparkasse abzubiegen. Dabei ging der Motor ihres Autos aus. Beim Neustart rollte das Fahrzeug jedoch zurück und beschädigte dadurch zwei geparkte Autos. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Radfahrer angefahren und leicht verletzt

Um 08:09 Uhr befuhr heute Morgen ein Pkw-Fahrer aus Großalmerode die Straße "Am Tanzplatz" und beabsichtigte in die Leipziger Straße in Walburg einzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 12-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Leipziger Straße und beabsichtigte im Einmündungsbereich "Am Tanzplatz" die Straße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem abbiegenden Pkw und dem querenden Radfahrer. Der 12-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Dr Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben.

Diebstahl von Pedelecs

In der Nacht vom 25./26.06.23 kam es in der Straße "Auf der Struth" in Großalmerode-Laudenbach zum Diebstahl von zwei E-Bikes der Marke "KTM Power Sport 11". Beide Räder waren in der Einfahrt eines Anwesens mittels einer Kette an der Hauswand gesichert abgestellt worden. Der Schaden wird mit ca. 5700 EUR angegeben.

In der Straße "Weiße Gelster" in Laudenbach drangen unbekannte Täter in eine Garage ein, nachdem eine Tür aufgehebelt wurde. Aus der Garage wurde dann ein blau-weißes "Haibike Allmountain", ein Motorrad-Lederkombi und ein Motorradhelm "Schubert" entwendet. Das Rad selbst war in der Garage mittels eines Faltschlosses zusätzlich gesichert gewesen. Hinweise bitte an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Telefon-Nummer: 05602/93930.

