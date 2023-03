Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zugbegleiter bedroht

Ulm (ots)

Ein 43-Jähriger fuhr am heutigen Donnerstag (02.03.2023) zunächst ohne ein gültiges Ticket mit dem Fernzug in Richtung Ulm und bedrohte anschließend zwei Zugbegleiter der Deutschen Bahn. Der Reisende war am heutigen Morgen gegen 02:30 Uhr zunächst mit dem ICE von Heidelberg in Richtung Ulm gefahren. Da er gegenüber dem Zugpersonal offenbar keine erforderliche Fahrkarte vorzeigen konnte, sollte er den Fernzug beim Halt am Ulmer Hauptbahnhof verlassen. Auf dem Bahnsteig in Ulm soll der serbische Staatsangehörige daraufhin gegen 04:40 Uhr die beiden 44-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn mehrfach verbal bedroht haben, woraufhin diese die Bundespolizei zu Hilfe riefen. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den Beschuldigten noch am Bahnsteig antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Erschleichens von Leistungen und der Bedrohung.

