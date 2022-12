Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Lippetal-Herzfeld (ots)

Am 09.12.2022 wurde ein Einfamilienhaus in der Diestedder Straße in Lippetal-Herzfeld in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:15 Uhr von unbekannten Tätern durchwühlt, nachdem sich durch Aufbrechen der ebenerdigen Terrassentür Zutritt zum Objekt verschafft worden war. Zum aktuell Zeitpunkt ist bekannt, dass mindestens eine kleine Münzsammlung erbeutet wurde. Zeugen, die möglicherweise im Tatzeitraum verdächtige Feststellungen hinsichtlich eines auffälligen Fahrzeugs oder auffälliger Personen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (je)

