POL-SO: Verkehrsunfall mit Paketzusteller

Lippstadt (ots) - Am Freitagmorgen, um 05.45 Uhr, kam es in der Udener Straße, in Höhe des Jahnplatz, zu einem Verkehrsunfall. Eine 54-jährige Frau aus Lippstadt fuhr mit ihrem Roller in Richtung der Stirper Straße und kam auf der witterungsbedingt glatten Fahrbahn ins Rutschen. Sie stürzte mit dem Roller auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Die Lippstädterin wurde anschließend in ein Krankenhaus transportiert.(dk) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: ...

