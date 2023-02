Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 29-Jähriger spuckt in Richtung zweier Zivilbeamten der Landespolizei

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Freitag (24.02.2023) spuckte gegen 13:00 Uhr ein 29-jähriger Täter am Hauptbahnhof (tief) in Stuttgart, in Richtung zweier zivil eingesetzter Beamter der Landespolizei. Laut aktuellen Erkenntnissen befanden sich die eingesetzten Zivilbeamten am Gleis 101 und 102, als ein 29-jähriger deutsche Staatsangehöriger in Richtung der beiden Polizisten spuckte. Die Aufforderung der Einsatzkräfte, diese Handlung zu unterlassen, beeindruckte den Beschuldigten offenbar nicht. Er verweigerte jegliches Mitwirken an den polizeilichen Maßnahmen, sodass er durch die Zivilkräfte zu Boden gebracht und mit Handschellen geschlossen wurde. Ein 32-jähriger kenianischer Staatsbürger, welcher sich ebenfalls am Bahnsteig befand, mischte sich während des Anlegens der Handschellen ein und versuchte nach den Beamten zu treten. Mit Unterstützung der alarmierten Unterstützungskräfte der Landes- und Bundespolizei konnte die Situation beruhigt und die beiden Männer festgenommen werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer versuchten Körperverletzung gegen den 29- und 32-Jährigen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell