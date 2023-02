Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mann zieht Messer am Bahnhof Kornwestheim

Kornwestheim (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag (24.02.2023) kam es gegen 16:30 Uhr am Bahnhof Kornwestheim zu einer verbalen Auseinandersetzung und einer Bedrohung zwischen einem Täter und einem Geschädigten am Bahnsteig mit einem Messer. Bisherigen Erkenntnissen zufolge, soll sich der Vorfall ereignet haben, als beide Parteien bei dem Ein- und Aussteigevorgang der S-Bahnlinie 4 in Richtung Stuttgart aufeinandertrafen. Offenbar kam der Täter, welcher in Begleitung einer männlichen Person war, nach dem Ausstieg aus der S-Bahn direkt auf den Geschädigten zu und beschimpfte ihn massiv. Zeugenaussagen zufolge machte er weiterhin eine Stichbewegung in die Richtung des Geschädigten und flüchtete mit seiner Begleitung über den Treppenabgang. Alarmierte Streifen der Bundes- und Landespolizei konnten bei einer Fahndung im Nahbereich zwei 19-Jährige feststellen, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Bei einer Durchsuchung der jungen Männer wurde zudem ein Messer aufgefunden. Ob es sich um das Messer aus der Bedrohung handelt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen und insbesondere der Geschädigte werden gebeten, sich an die wegen Versuchs einer gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei unter 0711 / 87035 0 zu wenden.

