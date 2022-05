Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim

Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer kollidieren - zwei Personen verletzt

Oftersheim (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 08.45 Uhr, kollidieren zwei Fahrradfahrer in der Mannheimer Straße an der Einbiegung zur Hockenheimer Straße. Durch den Zusammenstoß wurde ein 51-jähriger schwer und ein 60-jähriger leicht verletzt. Beide kamen in ein nahe gelegenes Krankenhaus und wurden medizinisch versorgt. Zeugen die den Unfallhergang beobachtet haben werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-2880 in Verbindung zu setzen.

