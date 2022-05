POL-MA: 23-jähriger Verdächtiger einer gefährlichen Körperverletzung einstweilig in psychiatrischem Krankenhaus untergebracht; Staatsanwaltschaft Heidelberg und Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermitteln

Heidelberg-Bahnstadt (ots) - Nachdem am Freitagnachmittag gegen 13:15 Uhr in einem mehrstöckigen Gebäudekomplex in der Speyerer Straße/ Ecke Langer Anger ein Feuer ausgebrochen war, haben die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache, ...

mehr