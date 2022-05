Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: Ortsteil Stadtmitte - Frontalzusammenstoß zwischen zwei PKW

Bild-Infos

Download

Plettenberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall wurde am heutigen Vormittag gegen 11:39 Uhr die Feuerwehr Plettenberg alarmiert. Im Kreuzungsbereich Königstraße/Oesterweg, exakt an der selben Stelle wie am gestrigen Abend waren zwei PKW frontal zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden zwei Insassen leicht verletzt. Da die Kräfte der Feuer- und Rettungswache parallel bei einer ausgelösten Brandmeldeanlage waren, wurde neben einem Plettenberger RTW die Löschgruppe 1 Stadtmitte zu dem Einsatz alarmiert. Die Feuerwehr sicherte auch hier die Einsatzstelle und nahm ausgelaufene Betriebsmittel auf. Die zwei leicht verletzten Personen wurden mit dem RTW in ein Krankenhaus transportiert. Nach circa 35 Minuten war der Einsatz beendet und die Feuerwehr rückte in ihre Standorte ein.

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell