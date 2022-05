Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fast 100 Tempoverstöße festgestellt

Hille (ots)

Im Rahmen von Geschwindigkeitskontrollen am Mittwoch auf der Hauptstraße in Obberlübbe, stellte der hiesige Verkehrsdienst fast einhundert Verkehrsverstöße fest. Auf der innerörtlichen Straße erhoben die Beamten 51 Verwarngelder. Weitere 43 Verkehrsteilnehmer fuhren so schnell, dass sich nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen müssen. Sechs von ihnen droht ein Fahrverbot. Für den traurigen Höhepunkt sorgte ein Audi-Fahrer. Anstatt der erlaubten 50 km/h fuhr er Tempo 116.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell