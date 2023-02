Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung mit Bierflasche am Bahnhof Benningen

Benningen (ots)

Am Donnerstag den 23.02.2023 kam es gegen 16:00 Uhr in der S-Bahnlinie 4 von Ludwigsburg nach Marbach zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung und später am Bahnhof Benningen zu einem Übergriff mit einer Bierflasche. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stieg der 38-jährige Geschädigte und der 37-jährige Beschuldigte am Bahnhof Ludwigsburg in die S-Bahnlinie 4 nach Marbach. Auf dieser Fahrt kam es offenbar bereits zu einer verbalen Auseinandersetzung. Hier soll der 37-jährige kamerunische Staatsangehörige offensichtlich ungefragt Videoaufnahmen von dem 38-jährigen gemacht haben, was zu einem Streit führte. Nach dem Ausstieg am Bahnhof Benningen schlug der Beschuldigte den Geschädigten laut aktuellen Stand der Ermittlungen am Treppenabgang mit einer Bierflasche auf seinen Kopf. Anschließend flüchtete er. Eine Streife der Landespolizei konnte den mutmaßlichen Täter zu einem späteren Zeitpunkt stellen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung.

