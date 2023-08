Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer/Remsede: Tageswohnungseinbruch im Mühlenbruch - Zeugen gesucht

Bad Laer (ots)

Am Mittwochvormittag ist es in der Straße Mühlenbruch zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Zwischen 11 Uhr und 11.20 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter über einen Hintereingang gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Nähe der Antoniusstraße. Im Innern durchwühlte der Einbrecher sämtlich Räumlichkeiten und nahm eine vierstellige Summe Bargeld an sich. Mit seiner Beute machte sich der Dieb schließlich aus dem Staub. Die Polizei aus Dissen bittet um Hinweise zu der Tat oder dem Täter unter 05421/931280.

