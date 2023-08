Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Beteiligter nach Unfall mit Kind gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 28.8.2023 ereignete sich gegen 7.30 Uhr ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Rottmannstraße/In der Grattenau in Ahlen. Eine 12-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der Rottmannstraße in Richtung Gebrüder-Kerkmann-Platz. Als ein unbekannter Autofahrer von der Straße In der Grattenau nach rechts abbog, kam es zum Zusammenstoß mit der Schülerin. Die Ahlenerin stürzte und verletzte sich leicht. Es gab noch ein Gespräch zwischen dem Pkw-Fahrer und der Schülerin, allerdings keinen Personalienaustausch und der Mann hatte offensichtlich kein Interesse daran, die Polizei hinzuzuziehen. Der Unbekannte setzte sich in sein weißes Auto und fuhr weiter. Im weiteren Verlauf bog er mit seinem Pkw in die Straße Im Herbrand ab.

Der flüchtige Unfallbeteiligte ist geschätzt zwischen 40 und 50 Jahre alt, hat kurze, helle Haare sowie einen Bart. Er fuhr einen weißen Pkw mit seitlichen Aufschriften und das Kennzeichen hat die Städtekennung HAM.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell