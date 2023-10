Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen/ Lkr. Konstanz) Streifvorgang auf der Alemannenstraße- rund 10.000 Euro Blechschaden (02.10.2023)

Eigeltingen (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der Alemannenstraße zu einem Unfall mit einem Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro gekommen. Gegen 15 Uhr fuhr eine 55-Jähriger Motorradfahrer auf der Alemannenstraße und prallte mit einem entgegenkommenden Dacia Duster eines 61-Jährigen zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachscahden an der BMW und am Dacia auf je etwa 5.000 Euro.

