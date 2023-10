Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell/ Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt (02.10.2023)

Radolfzell (ots)

Bei einem Unfall zwischen zwei Radfahrern ist am Montagmittag eine der beiden gestürzt und verletzt worden. Gegen 13 Uhr fuhr eine 63-Jährige auf der Lohmühlenstraße aus Richtung Friedrich-Weber-Straße kommend. An der Einmündung zur Seestraße bog die Frau nach rechts in die Seestraße ab. Gleichzeitig fuhr ein 7-Jähriger auf dem Gehweg der Lohmühlenstraße in entgegengesetzte Richtung. Während des Abbiegevorgangs der Radfahrerin geriet der Junge vom Gehweg aus ungebremst in den dortigen Einmündungsbereich und kollidierte mit der 62-Jährigen. Diese stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Das Kind blieb bei dem Unfall unverletzt.

